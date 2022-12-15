Попри заборону РНБО, підприємство не здійснило блокування контенту держави-агресора. Його співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів Росії та тимчасово окупованих територій України.

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Правоохоронці викрили провайдера

Послуга з підключення коштувала 3000 гривень і 250 гривень щомісячної абонплати. Компанія з 2016 року і до цього час брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одещини.

В межах розслідування в офісі підприємства та за місцями розташування обладнання правоохоронці провели обшуки. Вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку.

Також під час обшуку виявлено пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з "придністровською республікою".

Правоохоронці провели обшуки підприємства: дивіться фото

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