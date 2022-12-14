Повідомлення про вибухи з'явилися близько 17:15. За даними каналу monitor, це звуки роботи ППО.

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ЗСУ успішно збивають іранські дрони

Окупанти вирішили атакувати Південь за допомогою іранських дронів-камікадзе. Однак українські воїни успішно мінусують ворожі дрони. Зокрема станом на 17:25 ЗСУ збили вже 2 дрони, але окупанти могли запустити більше безпілотників.

Варто відзначити, що повітряна тривога в регіоні станом на 17:30 не оголошена. За даними monitor, у повітряному просторі регіону є ще дрони.

Ворог атакував Київщину дронами

Уранці 14 грудня близько 6:00 у кількох областях пролунала повітряна тривога. Тоді була інформація про загрозу атаки іранськими дронами з боку Білорусі, однак згодом її спростували – ворог запустив дрони-камікадзе з Півдня.

На щастя, цього разу минулося без прильотів. Усі 13 БпЛА ворога вдалося збити. Водночас збитків завдали уламки цих же дронів, які розліталися під час їхнього знищення.

Відомо, що уламки влучили в одну адміністративну споруду. Ще чотири житлові будинки зазнали незначних ушкоджень. Усе це в Шевченківському районі Києва. Минулося без постраждалих.

Також відомо, що уламок дрона влучив у житловий будинок у Вишневому, що на Київщині. Там також минулося без постраждалих.

Попередня атака Одещини дронами

10 грудня окупанти запустили 15 дронів-камікадзе на Одещину. Нашим воїнам вдалося збити 10 безпілотників, однак, на жаль, 5 "мопедів" влучили в енергооб'єкти, що призвело майже до повного знеструмлення області. Варто відзначити, що країна-терорист атакувала як тільки в регіоні вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Зараз в регіоні триває відновлення електропостачання, але ОВА ухвалила рішення подавати інформацію про ремонтні роботи обмежено, адже ворог може нею скористатися для планування наступної атаки.