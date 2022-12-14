З цієї нагоди радник глави ОП Михайло Подоляк подякував міжнародним партнерам. За його словами, установки ППО, які вони передали, допомогли врятувати життя.

Читайте також Чи можливі нові атаки росіян 14 грудня: що кажуть у Повітряних силах

Усі дрони знищили у повітрі

Як наголосив Михайло Подоляк, 13 дронів-камікадзе, які випустили росіяни, так і не долетіли до своїх цілей. Їх наші військові знищили, врятувавши, можливо, не одне життя.

Усі (безпілотники – 24 канал) були знищені ще у повітрі. Це ознака потужної роботи українських захисників, але також результат підтримки союзників останній місяць. Ваші ППО рятують життя, але маємо ще багато роботи,

– наголосив Подоляк.

Що відомо про атаку дронами Київщини

Близько 06:00 пролунала повітряна тривога у трьох областях – Київській, Вінницькій і Житомирській. Тоді ж надійшла інформація про можливу атаку дронами. Правда, було припущення, що їх ворог випустив з Білорусі. Невдовзі його спростували, адже ударні безпілотники летіли з Півдня уздовж річки Дніпро.

На щастя, цього разу минулося без прильотів. Усі 13 БпЛА ворога вдалося збити. Водночас збитків завдали уламки цих же дронів, які розліталися під час їхнього знищення.

Відомо, що уламки влучили в одну адміністративну споруду. Ще чотири житлові будинки зазнали незначних ушкоджень. Усе це в Шевченківському районі Києва. Минулося без постраждалих.

Також відомо, що уламок дрона влучив у житловий будинок у Вишневому, що на Київщині. Там також минулося без постраждалих.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому ворог атакує дронами здебільшого вночі. Окупанти це роблять для того, щоб ускладнити їхнє збиття засобами ППО. У темряві їх не видно, тож непросто збити з допомогою кулеметів чи зенітних гармат.

Пані посол США Бріджит Брінк відреагувала на чергову атаку дронами по Україні. Вона наголосила, що наша держава отримає ще більше допомоги від Сполучених Штатів, щоб захистити себе від рук ворога.