Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. За його словами, окупанти ще з вересня шукали слабкі місця і дивилися, як ППО збиватимуть "Шахіди".
Важливо Пишаюся ППО, – Зеленський відреагував на атаку на Київ і область
Чи можливі сьогодні нові атаки росіян
Ігнат розповів, що це вже третя атака з Азовського моря. Він зазначив, що зазвичай дрони використовують в нічний період, коли погана видимість і візуально важко їх виявити тими засобами, які збивають.
Фактично окупанти припинили використовувати дрони вдень, зазвичай вночі, починаючи з 23 години й до ранку. Якщо говорити про сьогоднішній день, то, можливо, росіяни будуть дотримуватись стандартної тактики,
– заявив Ігнат.
За його словами, вдень дрони можуть збивати не лише радіолокаційні засоби та зенітно-ракетні війська, а й стрілецька зброя, оскільки ціль видно. Противник напередодні завдання ударів розвідує, де можуть бути слабкі чи сильні місця, виявляє їх і намагається таким чином уникнути потрапляння в зону дії нашої ППО.
Як окупанти атакували Київщину 14 грудня
- Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, а в селі Вишневе – приватний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих та жертв.
- Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківський район столиці).
- У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ударні безпілотники летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.
- Збитий ворожий "Шахід" виявили в одному із районів Київщини. Відповідні фото показав начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.