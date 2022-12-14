Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. За його словами, окупанти ще з вересня шукали слабкі місця і дивилися, як ППО збиватимуть "Шахіди".

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Ігнат розповів, що це вже третя атака з Азовського моря. Він зазначив, що зазвичай дрони використовують в нічний період, коли погана видимість і візуально важко їх виявити тими засобами, які збивають.

Фактично окупанти припинили використовувати дрони вдень, зазвичай вночі, починаючи з 23 години й до ранку. Якщо говорити про сьогоднішній день, то, можливо, росіяни будуть дотримуватись стандартної тактики,

– заявив Ігнат.

За його словами, вдень дрони можуть збивати не лише радіолокаційні засоби та зенітно-ракетні війська, а й стрілецька зброя, оскільки ціль видно. Противник напередодні завдання ударів розвідує, де можуть бути слабкі чи сильні місця, виявляє їх і намагається таким чином уникнути потрапляння в зону дії нашої ППО.

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