Молодці, – Зеленський до військових
Президент повідомив, що окупанти запустили по столиці й Київській області 13 "Шахідів". Усі безпілотники збили наші сили ППО.
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Глава держави подякував захисникам нашого неба за успішну роботу. Завдяки воїнам чергова масована атака росіян не вдалася.
Попередньо, всі 13 (дронів – 24 канал) збиті нашими українськими силами ППО. Молодці. Пишаюся,
– наголосив політик.
Зеленський також закликав громадян не ігнорувати сирени, які сповіщають про повітряну тривогу.
Президент відреагував на масовану атаку дронами: відео
Що відомо про атаку на Київ та область
Ранок для киян та мешканців Київщини почався з гулу "мопедів". Повітряну тривогу оголошували також у Житомирській та Вінницькій області, однак туди дрони не долетіли.
Загалом тривога на Київщині тривала понад 3 години. Вперше про те, що в регіоні працює ППО голова ОВА Олекій Кулеба повідомив о 06:24. Він закликав громадян не виходити з укриття. Через годину мер Києва Віталій Кличко повідомив, що військові збили вже 10 "Шахідів". Уламки впали на 2 адміністративні будівлі у Шевченківському районі міста.