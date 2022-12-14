Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Бойова робота ще триває, тому дотримуйтесь правил безпеки у регіонах, де оголошено повітряну тривогу.
Важливо Дрони-камікадзе атакували Київ: у ДСНС розповіли, чи є постраждалі
Звідки ворог запускав іранські дрони по Київщині
14 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Ударні безпілотники летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.
Радіолокаційними засобами виявлено понад 10 баражуючих боєприпасів.
Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних сил Збройних Сил України уже знищено 10 "Шахідів" противника!
– повідомили захисники.
Росіяни атакували Київщину: все, що відомо
- Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі столиці пролунали вибухи. Всі екстрені служби вирушили на місце події.
- О 7:25 з'явилася інформація про те, що в області та столиці збили вже 10 "Шахідів".
- Згодом у КМДА повідомили, що було збито ще одного дрона. Станом на 8 ранку знищено 11 БПЛА.
- Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, а в селі Вишневе – приватний будинок.
- Речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що внаслідок падіння уламка від дрона в Києві люди не постраждали.
- О 8:55 у КМДА заявили, що завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе.
- Зауважимо, що Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
- Андрій Нєбитов показав, що збитий ворожий "Шахід" виявили в одному із районів Київщини. Наразі на місці працюють поліцейські.
- У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ударні безпілотники летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.