Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Бойова робота ще триває, тому дотримуйтесь правил безпеки у регіонах, де оголошено повітряну тривогу.

Важливо Дрони-камікадзе атакували Київ: у ДСНС розповіли, чи є постраждалі

Звідки ворог запускав іранські дрони по Київщині

14 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Ударні безпілотники летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Радіолокаційними засобами виявлено понад 10 баражуючих боєприпасів.

Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних сил Збройних Сил України уже знищено 10 "Шахідів" противника!

– повідомили захисники.

Росіяни атакували Київщину: все, що відомо