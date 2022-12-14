Рятувальники розповіли, чи є постраждалі внаслідок атаки на столицю. До речі, станом на 8 ранку у Києві вже збили 11 дронів-камікадзе.

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Чи є постраждалі внаслідок атаки на Київ

Речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що внаслідок падіння уламка від дрона в Києві люди не постраждали.

Дрони-камікадзе атакували столицю: що відомо