Рятувальники розповіли, чи є постраждалі внаслідок атаки на столицю. До речі, станом на 8 ранку у Києві вже збили 11 дронів-камікадзе.
До теми Ранкова атака Києва: уламки дрона влучили в адмінбудівлі
Чи є постраждалі внаслідок атаки на Київ
Речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що внаслідок падіння уламка від дрона в Києві люди не постраждали.
Дрони-камікадзе атакували столицю: що відомо
- 14 грудня очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині працюють сили ППО.
О 6:40 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі столиці пролунали вибухи. Всі екстрені служби вирушили на місце події. За даними місцевих телеграм-каналів, там є влучання.
О 7:25 з'явилася інформація про те, що в області та столиці збили вже 10 "Шахідів".
Згодом у КМДА повідомили, що було збито ще одного дрона. Станом на 8 ранку знищено 11 БПЛА.
- Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, а в селі Вишневе – приватний будинок.