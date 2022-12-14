Спасатели рассказали, есть ли пострадавшие в результате атаки на столицу. Кстати, по состоянию на 8 утра в Киеве уже сбили 11 дронов-камикадзе.

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Есть ли пострадавшие в результате атаки на Киев

Спикер управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что в результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали.

Дроны-камикадзе атаковали столицу: что известно