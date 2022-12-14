Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Боевая работа еще продолжается, следуйте правилам безопасности в регионах, где объявлена воздушная тревога.
Важно Дроны-камикадзе атаковали Киев: в ГСЧС рассказали, есть ли пострадавшие
Откуда враг запускал иранские дроны по Киевской области
14 декабря российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Ударные беспилотники летели из направления восточного побережья Азовского моря.
Радиолокационными средствами обнаружено более 10 барражирующих боеприпасов.
Сейчас зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уже уничтожено 10 "Шахидов" противника!
– сообщили защитники.
Россияне атаковали Киевскую область: все, что известно
- Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы раздались взрывы. Все экстренные службы отправились на место происшествия.
- В 7:25 появилась информация о том, что в области и столице сбили уже 10 "Шахидов".
- Позже в КГГА сообщили, что был сбит еще один дрон. По состоянию на 8 утра уничтожено 11 БПЛА.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, а в селе Вишневое – частный дом.
- Спикер управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что в результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали.
- В 8:55 в КГГА заявили, что благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уже уничтожено 13 дронов-камикадзе.
- Отметим, что Киев испытал две волны атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилые здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали, сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
- Андрей Небитов показал, что сбитый вражеский "Шахид" обнаружили в одном из районов Киевской области. Сейчас на месте работают полицейские.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ударные беспилотники летели из направления восточного побережья Азовского моря.