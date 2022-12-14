Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Боевая работа еще продолжается, следуйте правилам безопасности в регионах, где объявлена воздушная тревога.

Важно Дроны-камикадзе атаковали Киев: в ГСЧС рассказали, есть ли пострадавшие

Откуда враг запускал иранские дроны по Киевской области

14 декабря российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Ударные беспилотники летели из направления восточного побережья Азовского моря.

Радиолокационными средствами обнаружено более 10 барражирующих боеприпасов.

Сейчас зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уже уничтожено 10 "Шахидов" противника!

– сообщили защитники.

Россияне атаковали Киевскую область: все, что известно