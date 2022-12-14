Вкрай неспокійним для мешканців кількох областей України став ранок 14 грудня. Спочатку пролунали сирени, а потім почали надходити повідомлення про атаку іранськими "Шахідами". Їх окупанти спрямували на Київ та область, розповідає 24 канал.

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Про атаку попередила повітряна тривога

О 05:57 сирени лунали у Київській та Вінницькій областях. Через хвилину повітряну тривогу оголосили також на Житомирщині. Невдовзі почала надходити інформація про те, що ворог запустив іранські дрони для атаки.

На Київщині працювала ППО

Через якихось пів години з моменту оголошення повітряної тривоги надійшло повідомлення про вибухи. Їх чули мешканці Київської області. Тоді глава ОВА Олексій Кулеба зазначив, що працюють сили ППО.

Працює ППО. Важливо зараз перебувати в укриттях та безпечних місцях. Росія продовжує енерготерор країни. Але ми стаємо сильнішими щодня,

– наголосив Кулеба.

Уже о 06:40 надійшла інформація від мера Києва Віталія Кличка. Він зазначив, що вибухи пролунали у Шевченківському районі столиці. Відомо, що до місця події вирушили усі екстрені служби. Згідно з попередньою інформацією, уламок збитого іранського дрона пошкодив дві адміністративні споруди.

Невдовзі додатковою інформацією поділився заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Він зазначив, що окупанти також пошкодили приватний будинок у селі Вишневе.



Наслідки атаки дронів у Вишневому на Київщині / Фото з телеграма Тимошенка



Наслідки атаки дронів у Вишневому на Київщині / Фото з телеграма Тимошенка

Начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов виклав у мережу кілька кадрів з іранськими дронами, які вдалося збити у небі над Києвом. На світлинах видно, що пошкоджень зазнав також автомобіль. Тож вкрай важливо перебувати в укритті, адже одного лише уламка безпілотника вистачає, щоб завдати лиха.

Уламки іранських дронів, збитих над Києвом / Фото з телеграма Нєбитова

На місці працюють поліцейські. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу!,

– зазначив Андрій Нєбитов.

Зауважимо, що близько пів на 8 ранку повідомляли про можливу другу хвилю атаки дронів-камікадзе. Тож мешканців областей закликали не покидати сховищ до відбою.

Додамо, що у Вінницькій області відбій повітряної тривоги пролунав о 07:00, а у Житомирській – о 08:55. Не складно зрозуміти, що ціллю ворога була саме Київщина.

Скільки дронів вдалося збити

Спочатку о 07:25 з'явилося повідомлення про те, що в Києві та області збили 10 "Шахідів". За наявною інформацією, рухалися безпілотники з Півдня України по річці Дніпро. Тож інформація про можливий запуск з території Білорусі не підтвердилася.

Уже о 08:08 Кулеба зазначив, що вдалося збити ще один "Шахід". Тож загальна кількість знищених безпілотників ворога становить 11.

А вже ближче до 09:00 у КМВА поділилися оновленими даними. Згідно з ними, ППО та РЕБ збили 13 іранських "мопедів". Про це повідомив начальник відомства Сергій Попко.

Київ зазнав 2 хвилі атаки ворожих дронів. Уламки влучили в 1 адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківський район столиці – 24 канал),

– додав згодом Попко.

Наслідки атаки дронами у Шевченківському районі: дивіться відео

Чи є постраждалі у Києві

Як ми зазначали вище, уламок дрона-камікадзе впав на адміністративні будівлі. За даними речниці ДСНС у Києві Світлани Водолаги, внаслідок цього ніхто не постраждав.

Нагадуємо, що ні в якому разі не варто знімати на фото та відео, а тим більше викладати у мережі, уламки дронів-камікадзе з маркуванням. Завдяки таким кадрам ворог може дізнатися, чи вдалося йому влучити у ціль та скорегувати наступну атаку. Не будьте спільником окупантів, не допомагайте йому тероризувати Україну.

Наостанок зауважимо, що іранські дрони запускають попри мороз в Україні. Тож міркування щодо того, що ці БпЛА ворог не використовуватиме взимку – хибні.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, на атаки дронами-камікадзе впливають погодні умови. Ворог оцінює, чи можливе заледеніння фюзеляжу повітряного судна. Також на атаку можуть впливати шквальні вітри, які буквально збивають БпЛА з курсу.