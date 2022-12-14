Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. По его словам, оккупанты еще с сентября искали слабые места и смотрели, как ПВО будут сбивать "Шахиды".
Важно Горжусь ПВО, – Зеленский отреагировал на атаку на Киев и область
Возможны ли сегодня новые атаки россиян
Игнат рассказал, что это уже третья атака из Азовского моря. Он отметил, что обычно дроны используют в ночной период, когда плохая видимость и визуально трудно их обнаружить сбивающими средствами.
Фактически оккупанты прекратили использовать дроны днем, обычно ночью, начиная с 23 часов и до утра. Если говорить о сегодняшнем дне, то, возможно, россияне будут придерживаться стандартной тактики,
– заявил Игнат.
По его словам, днем дроны могут сбивать не только радиолокационные средства и зенитно-ракетные войска, но и стрелковое оружие, поскольку цель видна. Противник накануне нанесения ударов разведывает, где могут быть слабые или сильные места, обнаруживает их и пытается таким образом избежать попадания в зону действия нашей ПВО.
Как оккупанты атаковали Киевскую область 14 декабря
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, а в селе Вишневое – частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.
- Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилые здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы).
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ударные беспилотники летели из направления восточного побережья Азовского моря.
- Сбитый вражеский "Шахид" обнаружили в одном из районов Киевской области. Соответствующее фото показал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.