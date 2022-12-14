Сбитый вражеский "Шахид" обнаружили в одном из районов Киевской области. Соответствующие фотографии показал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.
Важно Утренняя атака Киева: обломки дрона попали в админздания
Как выглядит сбитый беспилотник в Киевской области
По словам Небитова, сейчас на месте, где упал вражеский дрон, работают полицейские.
Спасибо силам ПВО за отличную работу!
– отметил начальник полиции.
В Киевской области сбили дрон-камикадзе / фото Андрей Небитов
Также Небитов попросил всех во время воздушной тревоги оставаться в укрытиях и позаботиться о своей безопасности, поскольку от этого зависит здоровье и жизнь.
Атака дронами Киевской области: что известно
- Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы раздались взрывы. Все экстренные службы отправились на место происшествия.
- В КГГА сообщили, что был сбит еще один дрон.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, а в селе Вишневое – частный дом.
- Спикер управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что в результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали.
- В 8:55 в КГГА заявили, что благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уже уничтожено 13 дронов-камикадзе.
- Кстати, Киев испытал две волны атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилые здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали. Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ударные беспилотники летели из направления восточного побережья Азовского моря.
- На атаку Киевской области уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил защитников нашего неба за успешную работу. Благодаря воинам очередная массированная атака россиян не удалась.