Детали ночного обстрела Харьковщины
Россияне обстреляли мирный город ракетами С-300. Это произошло после 4 часов утра.
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Во время атаки автомобиль скорой помощи ехал по вызову к больному. Известно, что 54-летний фельдшер получил ранения. Помощь ему оказали на месте происшествия. В то же время в автомобиле взрывной волной выбило окна.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что ракета попала в двухэтажное административное здание. Из-за этого произошел пожар на площади 400 квадратных метров. В результате обстрела здание полностью разрушено. К счастью, обошлось без пострадавших.
Россияне полностью разрушили административное здание / Фото с телеграма Олега Синегубова
Последствия обстрела Купянска / Фото с телеграма Олега Синегубова
Обстрелы Херсона
Кроме Харьковской области, россияне ежедневно обстреливают Херсонщину. 12 декабря оккупанты совершили массированную атаку на Херсон. В Офисе Президента сообщили, что враг атаковал жилмассив. Повреждения получили дом, поликлиника и линия электропередач.
К сожалению, в результате атаки погибли 2 человека, а еще 5 – пострадали.