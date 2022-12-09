Российские захватчики нанесли удары по пригороду Харькова примерно в половине девятого вечера. Несколько вражеских ракет упали на территории Безлюдовской громады.

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Российские ракеты упали в селе Котляры

В селе Котляры одновременно возникли 2 пожара в частных домах. Там горели хозяйственная постройка и разбомбленный гараж на общей площади 150 квадратных метров. Также взрывная волна существенно повредила жилой дом и 3 автомобиля.

Первые спасательные подразделения прибыли к месту происшествия в 21:09. Уже в 22:53 пожар был ликвидирован.



Россияне обстреляли ракетами село Котляры Харьковской области / Фото Анны Черненко

Утром 9 декабря на месте обстрела продолжили работу правоохранители и другие службы. А местные жители осматривают свои дома и имущество, поврежденное или уничтоженное в результате ракетных ударов.

Обломки соседской крыши во дворе

Как рассказала местная жительница Галина, один из взрывов раздался во дворе ее соседей.

Дом соседа пострадал настолько, что, наверное, его не удастся восстановить. У меня дома была мама. Она очень испугалась, у нее началась истерика. У нас разрушен сарай, а обломки соседской крыши лежат во дворе,

– сказала Галина.

В доме женщины выбиты окна и повреждена крыша. Также неподалеку расположен еще один дом, принадлежащий женщине. Он также имеет существенные разрушения.



Во многих домах после обстрела повреждены окна / Фото Анны Черненко

В результате обстрела есть раненые и погибший

Соседи Галины пострадали в результате взрыва вражеской ракеты. Три человека получили ранения – 2 женщины, которым примерно 65 и 41 год, а также 40-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Пострадавший имел многочисленные осколочные ранения. Как сообщил 9 декабря глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, к сожалению, раненый в результате ракетных обстрелов мужчина умер.

От взрыва автомобиль оказался в соседнем дворе

Одна из российских ракет упала прямо во двор частного дома. В этот момент в доме находился его владелец Сергей вместе с супругой, ребенком и родственником.

Когда мужчина вышел на улицу, был в шоке: после падения ракеты посреди его двора образовалась огромная воронка размером 10 на 5 метров.

Разрушило летнюю кухню, гараж. Все разбито. К счастью, все живы,

– сказал Сергей.

Также мужчина остался без автомобиля. Его авто взрывной волной отбросило в соседний двор. Сейчас решается вопрос, сможет ли семья оставаться в доме после нанесенных оккупантами разрушений.

Последствия обстрела села Котляры Харьковской области / Фото Анны Черненко

"Все восстановим"

Последствия вражеских обстрелов испытала на себе и семья жителя Котляров Владислава. У мужчины взрывной волной повредило крышу дома и автомобиль.

Почувствовали очень сильно (последствия взрыва – 24 канал). После прилета еще минуту все сыпалось на голову,

– рассказал житель Котляров.

Он добавил, что главное – вся семья осталась жива.

"Да и дом более-менее цел. Ничего, все восстановим", – отметил Владислав.

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