Вчера, 8 декабря, россияне нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Куцурубской общины. Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким.

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После обстрела поврежден объект инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Другие обстрелы Николаевщины

Кроме того, захватчики ударили из артиллерии по населенному пункту и акватории Очаковской общины.

Там также поврежден объект инфраструктуры, хозяйственные постройки, автомобиль, жилые дома, среди них – многоэтажка. Пострадавших нет. ️

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Обстрел Николаева

Ночью 7 декабря Николаев также подвергся вражескому ракетному обстрелу. Ким сообщал, что били из зенитно-реактивной системы С-300. Были попадания зафиксированы по территориям транспортных предприятий, повреждения получила техника.

Обошлось без жертв и пострадавших. В этот день обстрелы были и по области. В частности, снова ударили по одному из населенных пунктов Куцурубской общины, а также нанесли удары с РСЗО по портовой территории Очаковской общины.