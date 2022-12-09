Вчора, 8 грудня, росіяни завдали артилерійського удару по населеному пункту Куцурубської громади. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Після обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Інші обстріли Миколаївщини

Крім того, загарбники вдарили з артилерії по населеному пункту та акваторії Очаківської громади.

Там також пошкоджено об'єкт інфраструктури, господарські споруди, автівку, житлові будинки, серед них – багатоповерхівка. Постраждалих немає. ️

Натомість у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Обстріл Миколаєва

Вночі 7 грудня Миколаїв також зазнав ворожого ракетного обстрілу. Кім повідомляв, що гатили з зенітно-реактивної системи С-300. Були влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка.

Минулось без жертв та постраждалих. У той день обстріли були і по області. Зокрема, знову вдарили по одному з населених пунктів Куцурубської громади, а також завдали ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади.