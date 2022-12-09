Російські загарбники завдали ударів по передмістю Харкова приблизно о пів на дев'яту вечора. Кілька ворожих ракет впали на території Безлюдівської громади.
Читайте також Ні дня без поранених чи вбитих: окупанти нещадно обстрілюють Харківщину
Російські ракети впали у селі Котляри
У селі Котляри одночасно виникли 2 пожежі у приватних будинках. Там горіли господарча споруда і розбомблений гараж на загальній площі 150 квадратних метрів. Також вибухова хвиля суттєво пошкодила житловий будинок та 3 автомобілі.
Перші рятувальні підрозділи прибули до місця події о 21:09. Вже о 22:53 пожежі були ліквідовані.
Росіяни обстріляли ракетами село Котляри на Харківщині / Фото Анни Черненко
Зранку 9 грудня на місці обстрілу продовжили працювати правоохоронці та інші служби. Місцеві мешканці оглядають свої будинки та майно, яке було пошкоджене або знищене внаслідок ракетних ударів.
Уламки сусідського даху у дворі
Як розповіла місцева мешканка Галина, один з вибухів пролунав у дворі її сусідів.
Будинок сусіда постраждав настільки, що, напевно, його не вдасться відновити. У мене вдома була мама. Вона дуже перелякалася, у неї почалася істерика. У нас зруйнований сарай, а уламки сусідського даху лежать у дворі,
– сказала Галина.
У будинку жінки вибиті вікна та пошкоджений дах. Також неподалік розташований ще один будинок, який належить жінці. Він також зазнав суттєвих руйнувань.
У багатьох будинках після обстрілу пошкоджені вікна / Фото Анни Черненко
Внаслідок обстрілу є поранені та загиблий
Сусіди Галини постраждали внаслідок вибуху ворожої ракети. Троє людей отримали поранення – 2 жінки, яким приблизно 65 та 41 рік, а також 40-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у вкрай важкому стані.
Постраждалий мав численні осколкові поранення. Як повідомив 9 грудня голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, на жаль, поранений внаслідок ракетного обстрілу чоловік помер.
Від вибуху автомобіль опинився у сусідньому дворі
Одна з російських ракет впала просто на подвір'я приватного будинку. У цей момент у будинку перебував його власник Сергій разом з дружиною, дитиною та родичем.
Коли чоловік вийшов на вулицю, був шокований: після падіння ракети посеред його двору утворилася величезна вирва розміром 10 на 5 метрів.
Зруйнувало літню кухню, гараж. Все розбито. На щастя, всі живі,
– сказав Сергій.
Також чоловік залишився без автомобіля. Його вибуховою хвилею відкинуло у сусідній двір. Зараз вирішується питання, чи зможе родина залишатися у будинку після таких руйнувань.
Наслідки обстрілу села Котляри на Харківщині / Фото Анни Черненко
"Все відновимо"
Наслідки ворожого обстрілу відчула на собі й родина жителя Котлярів Владислава. У чоловіка вибуховою хвилею пошкодило дах будинку та автомобіль.
Відчули дуже сильно (наслідки вибуху – 24 канал). Після прильоту ще хвилину все сипалося на голову,
– розповів житель Котлярів.
Він додав, що головне – вся родина залишилася живою.
"Та й будинок більш-менш цілий. Нічого, все відновимо", – зазначив Владислав.
Ракетні обстріли: останні новини
- Російські військові продовжують обстрілювати Херсон після того, як ЗСУ деокупували місто. Вранці 9 грудня окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні. Снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. Через цей обстріл є один постраждалий.
- 8 грудня росіяни завдали артилерійського удару по населеному пункту Куцурубської громади, що на Миколаївщині. Після обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури. На щастя, обійшлось без постраждалих.
- У Сумській ОВА повідомили подробиці обстрілу міста Білопілля Сумської області, який стався вранці 30 листопада. Під час обстрілу Білопілля окупантами загинув 15-річний хлопчик – Богдан Дордик. Він саме їхав по молоко для молодших братів та сестер, коли ворожий снаряд розірвався поруч.