Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли Харківську область багато разів. В основному, ворог гатив по Куп'янському та Чугуївському районах.

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Куп'янський район потрапляє під ворожі обстріли по кілька разів на день. Трохи рідше дістається Чугуївському району. Але населені пункти там вже зазнали великих руйнувань.

За останню добу на Харківщині через обстріли 2 людей загинули і 2 були поранені. Немає ні дня, аби не було поранених чи вбитих,

– розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

На Харківщині відкрили понад 9 тисяч справ про злочини окупантів

На Харківщині продовжують фіксувати злочини російських окупантів. Прокуратура області вже відкрила понад 9 тисяч кримінальних проваджень за фактами російської агресії.

Багато випадків об'єднані в одне провадження. Наприклад, масове поховання українців в Ізюмі, де виявили 451 тіло жертв росіян, стало основою для однієї справи. Однак якщо кожне провадження розбирати на окремі факти, то число злочинів росіян значно перевищує цифру в 9 тисяч.

Чи росіяни готують наступ на Куп'янськ: дивіться відео

Чи є загроза нового наступу на Харківщину

Російські загарбники не полишають спроб змінити ситуацію на фронті на свою користь. Зокрема, росіяни активізувалися на Куп'янському напрямку. У соцмережах розповсюджується інформація про те, що окупанти готують новий наступ на ці території.

Такі спроби наступу можуть бути й, в принципі, росіяни вони не припиняють спроб проривів, розвідки боєм або обстрілів. Однак після звільнення територій Харківщини всі підрозділи, які входять до ЗСУ, територіальної оборони та Нацгвардії, повністю підготували свої позиції для захисту,

– сказала Черненко.

Журналістка додала, що якщо росіяни почнуть наступ на Куп'янщині, то українські захисники його не просто відіб'ють, а ще й просунуться далі й почнуть звільняти Луганщину.

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