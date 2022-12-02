Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко з покликанням на слова Харківського міського голови Ігоря Терехова.

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Відомо, що у Харкові без житла лишилися 150 тисяч людей.

Пів тисячі будинків повністю знищені

У Харкові повністю знищені:

500 багатоповерхових будинків – їх не зможуть відремонтувати, оскільки сильно пошкоджені конструктиви будівель, які небезпечно відновлювати.

110 дитячих садочків,

53 медичні установи.

109 шкіл.

Левова частина зруйнованих будівель знаходиться у районі на північному сході Харкова, що називається "Північна Салтівка".

Також за даними кореспондентки, унаслідок обстрілу окупантами багатоповерхівки у Чугуєві на Харківщині в ніч на 2 грудня поранення дістали двоє жінок. Зруйновано чимало навколишніх будинків.

Окрім Чугуєва і Чугуївського району, росіяни гатили і по Куп’янському району та Вовчанську. Там побита техніка, зруйновані приватні будинки.

Кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко про збитки у місті: дивіться відео

Окупанти обстрілюють Харківщину: що відомо