Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко со ссылкой на слова Харьковского городского головы Игоря Терехова.
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Известно, что в Харькове без жилья осталось 150 тысяч человек.
Пол тысячи домов полностью уничтожены
В Харькове полностью уничтожены:
- 500 многоэтажных домов – их не смогут отремонтировать, поскольку сильно повреждены конструктивы, которые опасно восстанавливать,
- 110 детских садов,
- 53 медицинских учреждения,
- 109 школ.
Львиная часть разрушенных построек находится в районе на северо-востоке Харькова, называемого "Северная Салтовка".
Также по данным корреспондентки, в результате обстрела оккупантами многоэтажки в Чугуеве на Харьковщине в ночь на 2 декабря ранения получили две женщины. Разрушены окружающие дома.
Кроме Чугуева и Чугуевского района, россияне били и по Купянскому району и Волчанску. Там уничтощена техника, разрушены частные дома.
Корреспондентка 24 канала Анна Черненко из Харькова об убытках в городе: смотрите видео
Оккупанты обстреливают Харьковщину: что известно
- 1 декабря оккупанты попали в пятиэтажку на Харьковщине в селе Клугино-Башкировка, в результате чего есть раненые, уничтожено имущество многих жителей.
- 23 ноября россияне ударили по поликлинике и жилому дому в Купянске. В результате атаки погибли два человека.
- 20 ноября в результате российского ракетного удара по жилому сектору поселка Шевченково Купянского района в собственной квартире погибла прокурор Елена Маслич.