Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко со ссылкой на слова Харьковского городского головы Игоря Терехова.

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Известно, что в Харькове без жилья осталось 150 тысяч человек.

Пол тысячи домов полностью уничтожены

В Харькове полностью уничтожены:

500 многоэтажных домов – их не смогут отремонтировать, поскольку сильно повреждены конструктивы, которые опасно восстанавливать,

110 детских садов,

53 медицинских учреждения,

109 школ.

Львиная часть разрушенных построек находится в районе на северо-востоке Харькова, называемого "Северная Салтовка".

Также по данным корреспондентки, в результате обстрела оккупантами многоэтажки в Чугуеве на Харьковщине в ночь на 2 декабря ранения получили две женщины. Разрушены окружающие дома.

Кроме Чугуева и Чугуевского района, россияне били и по Купянскому району и Волчанску. Там уничтощена техника, разрушены частные дома.

Корреспондентка 24 канала Анна Черненко из Харькова об убытках в городе: смотрите видео

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