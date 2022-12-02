Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко со ссылкой на слова Харьковского городского головы Игоря Терехова.

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Известно, что в Харькове без жилья осталось 150 тысяч человек.

Пол тысячи домов полностью уничтожены

В Харькове полностью уничтожены:

  • 500 многоэтажных домов – их не смогут отремонтировать, поскольку сильно повреждены конструктивы, которые опасно восстанавливать,
  • 110 детских садов,
  • 53 медицинских учреждения,
  • 109 школ.

Львиная часть разрушенных построек находится в районе на северо-востоке Харькова, называемого "Северная Салтовка".

Также по данным корреспондентки, в результате обстрела оккупантами многоэтажки в Чугуеве на Харьковщине в ночь на 2 декабря ранения получили две женщины. Разрушены окружающие дома.

Кроме Чугуева и Чугуевского района, россияне били и по Купянскому району и Волчанску. Там уничтощена техника, разрушены частные дома.

Корреспондентка 24 канала Анна Черненко из Харькова об убытках в городе: смотрите видео

Оккупанты обстреливают Харьковщину: что известно

  • 1 декабря оккупанты попали в пятиэтажку на Харьковщине в селе Клугино-Башкировка, в результате чего есть раненые, уничтожено имущество многих жителей.
  • 23 ноября россияне ударили по поликлинике и жилому дому в Купянске. В результате атаки погибли два человека.
  • 20 ноября в результате российского ракетного удара по жилому сектору поселка Шевченково Купянского района в собственной квартире погибла прокурор Елена Маслич.