Елена Маслич была прокурором Шевченковского отдела Купянской окружной прокуратуры Харьковской области. Женщина погибла 20 ноября.

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Как погибла прокурор в Харьковской области

Елена Маслич погибла в собственной квартире в результате российского ракетного удара по жилому сектору поселка Шевченково Купянского района.

Прокурор с первого дня деоккупации Шевченковской территориальной общины и Купянского района выполняла свои служебные обязанности, документируя факты вооруженной агрессии России на территории района.

Елена Маслич посвятила работе в органах прокуратуры Украины 10 лет, заслужила уважение коллектива за высокий профессионализм, честность и преданность. У погибшей остался 15-летний сын. Разделяем боль родных и преклоняем головы в глубокой скорби. Светлая память!

– сказали в прокуратуре.



Погибшая Елена Маслич / фото Харьковская областная прокуратура

Напомним, что за 270 дней полномасштабной войны против Украины оккупанты запустили по Украине более 4 700 ракет. В частности, около 100 ракет враг запустил во время массированной ракетной атаки 15 ноября.

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