Олена Маслич була прокуроркою Шевченківського відділу Куп'янської окружної прокуратури Харківської області. Жінка загинула 20 листопада.

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Як загинула прокурорка на Харківщині

Олена Маслич загинула у власній квартирі внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове Куп'янського району.

Прокурорка з першого дня деокупації Шевченківської територіальної громади та Куп'янського району виконувала свої службові обов'язки, документуючи факти збройної агресії Росії на території району.

Олена Маслич присвятила роботі в органах прокуратури України 10 років, заслужила повагу колективу за високий професіоналізм, чесність та відданість. У загиблої залишився 15-річний син. Розділяємо біль рідних та схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам'ять!

– сказали у прокуратурі.



Загибла Олена Маслич / фото Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що за 270 днів повномасштабної війни проти України окупанти запустили по Україні понад 4 700 ракет. Зокрема, майже 100 ракет ворог запустив під час масованої ракетної атаки 15 листопада.

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