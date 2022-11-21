Під завалами знайшли тіло жінки. Також вдалося врятували чоловіка, який зараз перебуває у лікарні.

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Ракета зруйнувала 4 квартири

Першим про обстріл повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Тоді ж він і зазначив, що під завалами можуть перебувати люди.

Уранці 21 листопада в ГУ ДСНС Харківщини повідомили, що ворожа ракета зруйнувала торцеву стіну двоповерхового житлового будинку. Також зруйновані дах та 4 квартири. Під завалами знайдено тіло загиблої жінки, а постраждалий чоловік, якого вдалося врятувати, перебуває у важкому стані в лікарні.

У коментарі Суспільному речник ДСНС Харківщини Євген Василенко уточнив, що загиблій жінці було 38 років, а постраждалому – 65 років. Водночас голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що унаслідок атаки постраждали щонайменше 2 людей. На місці удару триває розбір завалів.

За попередніми даними, у будинок влучила ракета С-300.

Окупанти обстрілюють Харківщину з артилерії

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали територію області. Зокрема, під вогонь потрапили населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Крім того, у Куп'янську через ворожі обстріли пошкоджені складські приміщення та цивільні об'єкти, через що виникли пожежі.

Скільки ракет Росія випустила по Україні

Президент Володимир Зеленський 20 листопада звернувся до учасників Міжнародної організації Франкофонії. У своєму зверненні глава держави повідомив, що за 270 днів повномасштабної війни проти України, окупанти запустили по Україні понад 4 700 ракет. Зокрема майже 100 ракет ворог запустив під час масованої ракетної атаки 15 листопада.

Варто відзначити, що Харківщина часто потерпає від ударів ракетами С-300, які росіяни запускають з території Бєлгородської області. Аналогічна ситуація і в Запорізькій області – там ворог часто використовує цей тип ракет, запускаючи їх з тимчасово окупованих територій. Донедавна від ракет С-300 потерпав і Миколаїв, але після деокупації Миколаївщини та правобережжя Херсонщини, лінія фронту віддалилася від міста, що унеможливило подібні атаки.

Варто переглянути – наслідки попередніх обстрілів Харківщини: дивіться відео