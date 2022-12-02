В інтерв'ю у межах проєкту "СВОЇ" на 24 каналі студент Богдан Місан розповів про початок повномасштабного вторгнення у Харкові. Якось за 300 метрів від гуртожитку, де він у той час мешкав, упав російський снаряд.

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Авіація літала над нами, поруч були вибухи

Хлопець зізнався, що не завжди був у підвалі під час обстрілів. Каже, що спати ходив у кімнату, адже вже звик до вибухів, і "будь-що-будь".

Авіація літала над нами, поруч вибухи були. Десь за 300 метрів від гуртожитку впав снаряд,

– пригадав Богдан.

У гуртожитку, щоправда, був порядок, каже студент. Все завдяки комендантці, яка до останнього тримала все під контролем і стежила, щоб не прийшли мародери.

Виїхати з Харкова хлопця переконала дівчина. Богдан зберігав спокій весь час, бо бачив війну раніше.

У 2014 році снаряд впав у нас під балконом. Я жив на 3 поверсі, а той приземлився біля фундаменту. Пощастило тоді вижити,

– пояснив хлопець.

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Росіяни прицільно обстрілюють медзаклади Харківщини

Звільнені території Харківщини потерпають від обстрілів окупантів. Кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що сильно дістається Куп'янську та району.

з Харкова Анна Черненко розповіла, що сильно дістається Куп'янську та району. Зокрема дуже постраждали медичні заклади регіону. "Це їх помста за те, що їх звідти викинули", – вважає журналістка.

Лікарям доводиться працювати у тяжких умовах. Медики часто самотужки очищають постраждалі приміщення від гару, скла і сміття.

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