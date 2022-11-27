Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, по декілька разів на день обстрілюють Куп'янськ і район. За минулу добу у результаті обстрілів двоє людей поранено. Крім того, на Куп'янському напрямку є спроби прориву окупантів.

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Помста окупантів

Кореспондентка зауважила, що від обстрілів загарбників також сильно постраждали медичні заклади Куп'янська.

Окупанти цілеспрямовано завдають ударів по медзакладах. При тому, що під час окупації росіяни вважали Куп'янськ центром Харківщини, привозили сюди пропагандистські канали, свої партії, якусь допомогу. А тепер вони його розбивають. Це їх помста за те, що їх звідти викинули,

– вважає журналістка.

Лікарі працюють, попри обстріли

Анна розповіла, що медикам Куп'янська доводиться працювати в дуже важких умовах. Вони першими рятують поранених, а потім вже відправляють їх зокрема у Харків до медзакладів. Також їм доводиться наводити лад у приміщеннях медзакладів, зруйнованих після обстрілів росіян.

За словами хірурга Юрія Домолєги, працівники лікарні очищають постраждалі приміщення від гару, скла і сміття, закривають зовні розбиті вікна у тій частині будівлі, що пошкоджена. Інша частина, якщо з'явиться світло, буде працювати, адже люди приходять на перев'язки, знімати шви.

Як зазначила завідувачка поліклініки Куп'янська Тетяна Вечір, в корпусі, який постраждав від обстрілів, знаходилися кабінети профоогляду, протезний, онкокабінет з апаратурою і картотекою, а також дві зали з медикаментами, які вдалося зберегти. Також врятовані дитяче харчування та один апарат, а решта усього згоріла.

Лікар-онколог Олег розповів, що рятує документи хворих. Наразі розташується в іншому кабінеті.

"Але все буде гаразд і Україна переможе!", – наголосив лікар.

Як зазначила Анна Черненко, лікарі, які розбирають завали після обстрілів, продовжують у вцілілих закуточках лікарні надавати медичну допомогу пораненим цивільним та військовим, всім, хто її потребує.

Енергетики проводять роботи на деокупованих територіях

Кореспондентка наголосила, що поряд з постійними обстрілами, зокрема по Куп'янську та області, енергетики Харківщини продовжують відновлювати живлення не тільки під час аварійного відключення, а й на деокупованих територіях.

Повернули світло 5 тисячам абонентів у Куп'янську – там, де можна було це зробити. Також на півночі Харківщині – у селищах Липці та Циркуни – стартують роботи з відновлення електрики. У Балаклії – за повідомленням місцевих пабліків – вже відновили газ і зв'язок,

– розповіла вона.

Черненко зазначила, що ситуація з віяловими відключеннями залишається актуальною і для Харкова, і для області. Є нарікання, що в деяких районах відключення частіші. Обленерго пояснює це тим, що в тих районах є промислові об'єкти і вони не можуть бути знеструмленими. Тому інше райони опиняються у незручних умовах.

За її словами, окрім віялових відключень, звісно, є ще аварійні, непередбачувані, але до них слід бути готовим. Обленерго звернулось до населення з проханням знизити користування приладами, які особливо тягнуть електрику. Так енергетикам допомагає кожен харків'янин.

Відкриваються пункти обігріву в області

Черненко розповіла, що на Харківщині продовжують відкривати пункти обігріву. Зараз їх по обіцяному списку понад 300. Цілодобово працюють намети від ДСНС. Стаціонарні пункти відкриваються по факту відключень, коли тривалий час немає тепла та електрики.

"Там можна зігрітися, отримати медичну допомогу, зарядити свої гаджети, послухати новини, поки в наших квартирах темно, холодно і відсутній зв'язок", – наголосила кореспондентка.

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Ситуація на Харківщині: коротко