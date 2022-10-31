Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, дуже часто вибухотехніки працюють за заявками місцевих мешканців.

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Де проводяться роботи з розмінування

Черненко зазначила, що комунальні служби Харкова продовжують працювати під обстрілами. Навіть у Дергачівській громаді вже повернули електропостачання та дуже серйозними темпами відновлюють газопостачання. Всьому цьому передують роботи саперів.

Сапери ДСНС розміновують лінії електропередач і навіть підприємства, де росіяни ховали свою техніку на складах,

– зауважила кореспондентка.

Вона додала, що дуже часто вибухотехніки працюють за заявками місцевих мешканців, коли їм щось здається небезпечним. І українці, які хочуть повернутися на деокуповані території, можуть скористатися додатком "Розмінування України", де вказано, чи територія ще в червоній зоні, чи вона вже більш-менш безпечна.

Як сапери розміновують території та лінії електропередач на Харківщині: дивіться відео

Як сапери розміновують території

Начальник групи піротехнічних робіт Максим Танко розповів про роботу на фермерському господарстві, який був складом окупантів, де вони зберігали озброєння. Там виявили такі вибухонебезпечні предмети, як ВОГи, підствольні гранати та протитанкові ракети.

За день проходимо до 5 кілометрів ліній електропередач або газу. Все залежить від місця забруднення та інших наслідків,

– сказав начальник групи піротехнічних робіт.

Він зауважив, що зараз дуже рано сідає сонце, тому сапери працюють лише у денний час. Загалом чим ближче до лінії розмежування – тим більше мін і пасток або інших знахідок. Сапери виявляли протитанкові міни, інженерні загородження та розтяжки.

Яка зараз ситуація на Харківщині: коротко