Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, очень часто взрывотехники работают по заявкам местных жителей.

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Где проводятся работы по разминированию

Черненко отметила, что коммунальные службы Харькова продолжают работать под обстрелами. Даже в Дергачевском обществе уже вернули электроснабжение и очень серьезными темпами возобновляют газоснабжение. Всему этому предшествуют работы саперов.

Саперы ГСЧС разминируют линии электропередач и даже предприятия, где россияне прятали свою технику на складах,

– заметила корреспондентка.

Она добавила, что очень часто взрывотехники работают по заявкам местных жителей, когда им что-то кажется опасным. И украинцы, которые хотят вернуться на деоккупированные территории, могут воспользоваться приложением "Разминирование Украины", где указано, территория ли еще в красной зоне, или она уже более или менее безопасна.

Как саперы разминируют территории и линии электропередач в Харьковской области: смотрите видео

Как саперы разминируют территории

Начальник группы пиротехнических работ Максим Танко рассказал о работе на фермерском хозяйстве, который был складом оккупантов, где они хранили вооружение. Там обнаружили такие взрывоопасные предметы, как ВОГ, подствольные гранаты и противотанковые ракеты.

За день проходим до 5 км линий электропередач или газа. Все зависит от места загрязнения и других последствий,

– сказал начальник группы пиротехнических работ.

Он отметил, что сейчас очень рано садится солнце, поэтому саперы работают только в дневное время. В общем, чем ближе к линии разграничения – тем больше мин и ловушек или других находок. Саперы обнаруживали противотанковые мины, инженерные заграждения и растяжки.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области: коротко