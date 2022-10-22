Об этом рассказала корреспондент 24 канала из Харькова Анна Черненко. В области остается все меньше населенных пунктов, контролируемых российскими захватчиками.

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По состоянию на сегодняшний день под оккупацией остается менее 2% территории Харьковской области.

Еще позавчера было оккупировано 2% Харьковской области. Теперь немного больше, чем 1,5%. Речь идет примерно о 35 населенных пунктах, еще находящихся под оккупацией россиян,

– сказала Черненко.

Оккупанты пытаются наступать на границе с Харьковской областью

В то же время, россиянам очень трудно осознать свое поражение. Российские оккупанты не успокаиваются на границах Харьковской области.

За прошедшие сутки была минимум одна попытка наступления на ВСУ в районе села Тернова, которое входит в Липецкую общину. Однако украинские военные удачно отбили наступление,

– отметила журналист.

Оккупанты, получив "по заслугам" от Вооруженных Сил Украины, отошли на свои позиции. При этом не все россияне вернулись – во время неудачной попытки наступления оккупанты понесли потери.

Анна Черненко рассказала о последствиях атаки оккупантов в Харьковской области: смотрите видео

Деоккупация украинских земель: главное