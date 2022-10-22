Об этом рассказала корреспондент 24 канала из Харькова Анна Черненко. В области остается все меньше населенных пунктов, контролируемых российскими захватчиками.
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По состоянию на сегодняшний день под оккупацией остается менее 2% территории Харьковской области.
Еще позавчера было оккупировано 2% Харьковской области. Теперь немного больше, чем 1,5%. Речь идет примерно о 35 населенных пунктах, еще находящихся под оккупацией россиян,
– сказала Черненко.
Оккупанты пытаются наступать на границе с Харьковской областью
В то же время, россиянам очень трудно осознать свое поражение. Российские оккупанты не успокаиваются на границах Харьковской области.
За прошедшие сутки была минимум одна попытка наступления на ВСУ в районе села Тернова, которое входит в Липецкую общину. Однако украинские военные удачно отбили наступление,
– отметила журналист.
Оккупанты, получив "по заслугам" от Вооруженных Сил Украины, отошли на свои позиции. При этом не все россияне вернулись – во время неудачной попытки наступления оккупанты понесли потери.
Анна Черненко рассказала о последствиях атаки оккупантов в Харьковской области: смотрите видео
Деоккупация украинских земель: главное
- Наступление Вооруженных сил Украины продолжается. С его начала украинские защитники освободили уже более 600 городов и сел. Речь идет о 551 населенном пункте в Харьковской области и 88 – в Херсонской области.
- Сейчас в деоккупированных районах этих областей продолжаются восстановительные работы. Ремонтируют в первую очередь критическую инфраструктуру городов и сел, вышедших из-под вражеской оккупации.
- На деоккупированных территориях Харьковской области продолжается разминирование. Власти подчеркивают, что там до сих пор опасно. Есть места, где россияне закладывали мины через каждые полметра.
- Под давлением ВСУ россияне готовятся к обороне в оккупированном Херсоне. Город уже покинула значительную часть населения. Оставшиеся российские военные переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в брошенные дома. Таким образом оккупанты готовят Херсон к уличным боям.
- В то же время в Луганской области контрнаступление ВСУ замедлилось. Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал, что наши военные сейчас сосредоточились на том, чтобы найти "слабые места" в обороне захватчиков.