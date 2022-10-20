Такое мнение 24 каналу высказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, как россияне будут скрываться от ВСУ.

Интересно Это последний шаг, – Гайдай объяснил, зачем Путин объявил военное положение на оккупированных территориях.

ВСУ ищут слабые места у россиян

Ступак рассказал, что наши войска пытаются найти более тонкие места в обороне россиян, судя по той тактике, которая себя уже оправдала. Не идти "стенка на стенку", потому что это большая глупость, а накапливать силы, чтобы пробивать слабые места. Где-то отвлекают внимание россиян, где-то изматывают, рассчитывают, что они снимут силы с одних направлений, перебросят на другие.

Как это было на Харьковском направлении, когда россияне сняли большое число своих военных, затащили их в Херсон, а наши прорвались в Харьковской области. Это был действительно классный трюк,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Ступак ответил, почему замедлилось контрнаступление ВСУ в Луганской области: смотрите видео

Инженерные конструкции в Луганской области

Эксперт Украинского института будущего продолжил, что в Луганской области россияне копают рвы механическим способом. Они не очень похожи на окопы, поскольку прямые, а не зигзагом, как у наших военных. Наши окопы такой формы защищают от того, если туда попадет снаряд, он поразит гораздо меньше людей. Кроме того, россияне активно расставляют железобетонные блоки.

"Как картинка, это выглядит круто. Для россиян, для глубинного народа это "вау оборона". Однако по факту эти укрепления делаются военными ЧВК "Вагнера". Мы же знаем, что из тех 8 тысяч человек, подавляющее количество это заключенные. То есть руками заключенных россияне делают все эти сооружения. Впрочем, эти сооружения не являются большой преградой для наших военных", – отметил он.

Ситуация в Луганской области: последние новости