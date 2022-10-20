Об этом 24 каналу сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что российским оккупантам уже нет разницы, кого мобилизовать на фронт.

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Зачем Путин объявил военное положение на оккупированных территориях

Гайдай отметил, что Путин объявил военное положение на временно оккупированных территориях Украины для того, чтобы проводить там тотальную мобилизацию.

Сейчас уже никто ни у кого ничего не будет спрашивать. Просто всех мужчин, несмотря на возраст, состояние здоровья, профессию, которую человек в свое время получил. Всех будут полностью забирать и отправлять на войну,

– объяснил глава Луганской ОВА.

То есть, отметил он, это уже будет действительно полностью умышленное уничтожение жителей Луганской области мужского пола. Очевидно, малых своих народов уже не хватает и оккупанты хотят отправить на фронт всех остальных мужчин.

Зачем Путин объявил военное положение на оккупированных территориях Украины: смотрите видео

Россиянам нужно закрывать огромные дыры в их обороне

Гайдай отметил, что на временно оккупированной территории Луганской области еще остаются мужчины, но немного.

Действительно, они могут рассчитывать исключительно на новые оккупированные территории, где еще оставались мужчины, где еще есть шахтеры, работники какого-то, например, аграрного сектора,

– отметил он.

По словам главы Луганской ОВА, оккупантам уже нет разницы – откуда человек, чем он занимался и что умеет. Ведь россиянам нужно закрывать огромные дыры в их обороне.

Им не нужны похоронки и гробы в России. Потому что об этих мужчинах, которых мобилизуют и бросят на фронт, если они погибнут, то об этом россияне не узнают. Эта информация останется в Луганской области. Это такой уж последний шаг,

– подчеркнул Гайдай.

Потому что, добавил он, раньше оккупанты пытались призывать, чтобы люди шли патриотически защищать свою республику, впоследствии к этому также добавляли деньги. Затем под видом голосования на псевдореферендуме ходили по домам, выискивая мужчин. А теперь просто будут тотально всех подряд забирать и отправлять на фронт.

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