Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, як росіяни ховатимуться від ЗСУ.

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ЗСУ шукають слабкі місця в росіян

Ступак розповів, що наші війська намагаються знайти тонкіші місця в обороні росіяни, судячи з тієї тактики, яка вже виправдала себе. Не йти "стінка на стінку", бо це велика дурниця, а накопичують сили, щоб пробивати слабкі місця. Десь відвертають увагу росіян, десь вимотують, розраховують, що вони знімуть сили з одних напрямків, перекинуть на інші.

Як це було на Харківському напрямку, коли росіяни зняли велике число своїх військових, затягнули їх у Херсон, а наші тим часом прорвались у Харківській області. Це був дійсно класний трюк,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

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Інженерні конструкції на Луганщині

Експерт Українського інституту майбутнього продовжив, що на Луганщині росіяни копають рівчаки механічним способом. Вони не дуже схожі на окопи, оскільки прямі, а не зигзагом, як у наших військових. Наші окопи такої форми захищають від того, якщо туди влучить снаряд, він уразить значно менше людей. Крім того, росіяни активно розставляють залізобетонні блоки.

"Як картинка, це виглядає круто. Для росіян, для глубинного народу це "вау оборона". Однак по факту ці укріплення робляться військовими ПВК "Вагнера". Ми ж знаємо, що з тих 8 тисяч людей, переважна кількість це ув'язнені. Тобто руками ув'язнених росіяни роблять усі ці споруди. Утім ці споруди не є великою перепоною для наших військових", – зауважив він.

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