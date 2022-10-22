Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. В області залишається все менше населених пунктів, які контролюють російські загарбники.

Читайте також З'являється електроенергія та пошта: як оговтуються звільнені території Харківщини

Станом на сьогодні під окупацією залишається менш ніж 2% території Харківської області.

Ще позавчора було окуповано 2% Харківщини. Тепер трішки більше, ніж 1,5%. Йдеться приблизно про 35 населених пунктів, які ще перебувають під окупацією росіян,

– сказала Черненко.

Окупанти намагаються наступати на кордоні з Харківщиною

Водночас росіянам дуже важко усвідомити свою поразку. Російські окупанти не заспокоюються на кордонах Харківської області.

Протягом минулої доби була мінімум одна спроба наступу на ЗСУ у районі села Тернова, яке входить до Липецької громади. Однак українські військові вдало відбили наступ,

– зазначила журналістка.

Окупанти, отримавши "на горіхи" від Збройних Сил України, відійшли на свої позиції. При цьому не усі росіяни повернулися – під час невдалої спроби наступу окупанти зазнали втрат.

Анна Черненко розповіла про наслідки атаки окупантів на Харківщині: дивіться відео

Деокупація українських земель: головне