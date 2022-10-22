Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. В області залишається все менше населених пунктів, які контролюють російські загарбники.
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Станом на сьогодні під окупацією залишається менш ніж 2% території Харківської області.
Ще позавчора було окуповано 2% Харківщини. Тепер трішки більше, ніж 1,5%. Йдеться приблизно про 35 населених пунктів, які ще перебувають під окупацією росіян,
– сказала Черненко.
Окупанти намагаються наступати на кордоні з Харківщиною
Водночас росіянам дуже важко усвідомити свою поразку. Російські окупанти не заспокоюються на кордонах Харківської області.
Протягом минулої доби була мінімум одна спроба наступу на ЗСУ у районі села Тернова, яке входить до Липецької громади. Однак українські військові вдало відбили наступ,
– зазначила журналістка.
Окупанти, отримавши "на горіхи" від Збройних Сил України, відійшли на свої позиції. При цьому не усі росіяни повернулися – під час невдалої спроби наступу окупанти зазнали втрат.
Анна Черненко розповіла про наслідки атаки окупантів на Харківщині: дивіться відео
Деокупація українських земель: головне
- Наступ Збройних Сил України триває. Від його початку українські захисники звільнили вже понад 600 міст та сіл. Йдеться про 551 населений пункт на Харківщині та 88 – на Херсонщині.
- Зараз у деокупованих районах цих областей тривають відновлювальні роботи. Ремонтують першочергово критичну інфраструктуру міст і сіл, що вийшли з-під ворожої окупації.
- На деокупованих територіях Харківщини триває розмінування. Влада наголошує, що там досі небезпечно. Є місця, де росіяни закладали міни через кожні пів метра.
- Під натиском ЗСУ росіяни готуються до оборони в окупованому Херсоні. Місто вже залишила значна частина населення. Російські військові, які залишилися, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Таким чином окупанти готують Херсон до вуличних боїв.
- Водночас на Луганщині контрнаступ ЗСУ сповільнився. Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що наші військові зараз зосередилися на тому, щоб знайти "слабкі місця" в обороні загарбників.