На жаль, випадки підриву на міні є досить розповсюдженими. Про це 24 каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Кореспондентка повідомила, що за вчорашню добу виявлено близько 500 вибухонебезпечних предметів. "Щось з цього вже не може вибухнути, а щось – з кількома шарами сюрпризів, коли під однією міною стоїть міна-пастка – росіяни цим грішать повсюдно, коли полюють на людей, які розміновують території", – зауважила вона.

Зафіксовано чимало випадків, коли підриваються саме цивільні мешканці, які повернулися додому. Окупанти залишили розтяжки на хвіртках парканів та стежках, якими люди зазвичай йдуть додому.

Про місця, де окопувалися загарбники, взагалі не мовиться. Там, зазначає кореспондентка, міни можуть бути встановлені через кожні пів метра.

Як наголосила Черненко, спершу на місці ретельно працюють сапери, а лише потім – дозвіл отримують правоохоронці, ремонтники, газовики та інші.

Але містяни часто дуже поспішають додому з різних причин, і це наражає їх на небезпеку. Звичайно, їх можна зрозуміти. Але походи у ліс, на річку – те, що не є життєвоважливим – від цього краще утриматися,

– підсумувала вона.

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