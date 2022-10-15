Про це для 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона зазначила, що працюють комунальники, обленерго й газових служб.

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"Вони, здається, роблять неможливе. Вже в Ізюмі запрацював хлібзавод. Крім цього, запрацювала Укрпошта. Вже підключають будинки кількох тисяч людей до електрики. Так само поступово повертається газ", – сказала Черненко.

Працює культурний десант

За словами кореспондентки, краща ситуація ніж в Ізюмі зараз в Балаклії, оскільки там було менше руйнувань. Складніше в Куп'янську і Вовчанську – ці території під обстрілами росіян.

У Балаклію вчора приїхав культурний десант – художники, музиканти. Дуже приємно спостерігати, як люди реагують на таку увагу. Митці приїжджають з усієї України. Вчора у Балаклії з'явилося кілька графіті. Згодом цей культурний десант поїде в Ізюм, – розповіла журналістка.

Вона пояснила, що це роблять, щоб підняти людям настрій. Раніше окупанти залишили безліч своїх "графіті". Наприклад зелених чоловічків з янголами. Місцеві намагаються замалювати все.

Художник у Балаклії / Скриншот з відео 24 каналу

Митці приїжджають попри ризики, оскільки ворог обстрілює звільнені території.

"Це терапія культурного несвідомого України під час війни. Культура впливає на настрій людей", – зазначив музикант Коля Серга, який приїхав у Балаклію.

Коля Серга в Балаклії / Скриншот з відео 24 каналу

Підготовка до зими

Наразі великим є питання підготовки деокупованих територій до зими. У багатьох селах розбиті будинки та вся інфраструктура, пошкоджені газові труби. Як зазначила Черненко, роботи з відновлення тривають, а поки виділили гроші, щоб привезти людям дрова.

"Зокрема, люди, які вирішили зимувати в деокупованих громадах, можуть написати звернення й отримати ці дрова. Тобто відбувається всебічна робота. Охоплюють і культуру, і побутові речі", – зазначила Черненко.

Як відновлюватимуть Харків

У самому Харкові попри обстріли не зупиняється робота з пошкодженими та зруйнованими пам'ятками архітектури. Працівники департаменту містобудування з допомогою волонтерських та громадських організацій рятують будівлі, яка розташовується на Полтавському шляху – російська ракета у липня розбила 2 будинки 1832 року. В одного майже розбитий фасад, інший зберігся і його дофарбовують.

Будинок, який зруйнували окупанти / Скриншот з відео 24 каналу

Для будинку, що розбитий більше, інженери створюють 3D-модель за допомогою сканера. Як розповіла кореспондентка, його з різних точок сканують, щоб зберегти у віртуально, а потім інженери змогли б ретельно відбудувати. Раніше зі сканером вже працювали в Сковородинівці.

"Також скануватимемо будівлю обласної ради. У післявоєнний час хочемо сканувати всі пам'ятки архітектури Харківської області", – повідомив представник департаменту архітектури та містобудування Дмитро Юрченко.

Дмитро Юрченко / Скриншот 24 канал

Журналістка додала, що 3G-сканер Харків отримав безплатно. Сковородинівка та будинки на Полтавському шляху стали пілотними проєктами.

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