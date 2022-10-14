Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, нещодавно російські окупанти влучили в місцевий ринок. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники погасили пожежу, однак вогонь знищив кілька торгових павільйонів.

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Багато місцевих мешканців виїхали на більш безпечні території України. Однак ті, хто залишилися, всіляко допомагають патрульним та рятувальникам. Щойно закінчується тривога – люди йдуть на місце прильотів, щоб не допустити мародерів та допомогти відповідним службам.

Окупанти вгатили по ринку в Куп'янську / Скриншот 24 каналу

Зруйновані павільйони в Куп'янську / Скриншот 24 каналу

Місцевий магазинчик був, магазин електротехніки, взуттєвий магазин. Це – господарський ринок. Нічого зараз не працювало тут, всі власники виїхали,

– розповів про наслідки обстрілу ринку місцевий житель Армен.

Місцевий житель Армен на тлі зруйнованого ринку / Скриншот 24 каналу

Окрім цього, 13 жовтня внаслідок російських обстрілів зазнав поранень 16-річний хлопець. Це сталося в селі Сенькове Куп'янського району.

Як виглядає Куп'янськ після окупації

У Куп'янську ще можна знайти багато огидних згадок про російських окупантів. Деякі з росіян малювали різні графіті з символікою "зеток", "зелених чоловічків" та іншими елементами своєї пропагандистської маячні.

Одне з таких графіті знайшли у місцевому райвідділі. Там намальований окупант поруч з архангелом. У місті є ще кілька схожих малюнків.

Огидне мистецтво російських окупантів / Скриншот 24 каналу

Черненко розповіла про обстріли Куп'янська: дивіться відео

На Харківщині знайшли сотні російських підручників

Окупанти хотіли русифікувати населення на раніше окупованих територіях Харківщини. До прикладу, правоохоронці знайшли 700 російських підручників у школі в деокупованому селищі міського типу Борова.

Там були як посібники з історії Росії та російської мови, так і книжки з суспільствознавства з триколором окупантів. Також відомо, що вчителі-колаборанти з Борівської громади їздили на педагогічну конференцію до на той момент окупованого Куп'янська. Там їх вчили викладати за "російськими стандартами".