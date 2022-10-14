Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, недавно российские оккупанты попали в местный рынок. К счастью, никто не пострадал. Спасатели потушили пожар, однако огонь уничтожил несколько торговых павильонов.

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Многие местные жители выехали на более безопасные территории Украины. Однако оставшиеся всячески помогают патрульным и спасателям. Только заканчивается тревога – люди идут на место прилетов, чтобы не допустить мародеров и помочь соответствующим службам.

Оккупанты ударили по рынку в Купянске / Скриншот 24 канала

Разрушены павильоны в Купянске / Скриншот 24 канала

Местный магазинчик был, магазин электротехники, обувной магазин. Это – хозяйственный рынок. Ничего сейчас не работало здесь, все владельцы уехали,

– рассказал о последствиях обстрела рынка местный житель Армен.

Местный житель Армен на фоне разрушенного рынка / Скриншот 24 канала

Кроме этого, 13 октября в результате российских обстрелов получил ранения 16-летний парень. Это произошло в селе Сеньково Купянского района.

Как выглядит Купянск после оккупации

В Купянске еще можно найти много отвратительных упоминаний о российских оккупантах. Некоторые из россиян рисовали различные граффити с символикой "зеток", "зеленых человечков" и другими элементами своего пропагандистского бреда.

Один из таких граффити был найден в местном райотделе. Там нарисован оккупант рядом с архангелом. В городе есть еще несколько похожих рисунков.

Отвратительное искусство русских оккупантов / Скриншот 24 канала

Черненко рассказала об обстрелах Купянска: смотрите видео

В Харьковской области нашли сотни российских учебников

Оккупанты хотели русифицировать население на ранее оккупированных территориях Харьковщины. К примеру, правоохранители обнаружили 700 российских учебников в школе в деоккупированном поселке городского типа Боровая.

Там были как пособия по истории России и русского языка, так и книги по обществоведению с триколором оккупантов. Также известно, что учителя-коллаборанты из Боровской общины ездили на педагогическую конференцию в оккупированный на тот момент Купянск. Там их учили преподавать по "русским стандартам".