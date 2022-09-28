По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские оккупанты намерены сделать выезд с временно неподконтрольных Киеву городов возможным только для людей со спецпропусками. Каким образом граждане Украины смогут получать такие разрешения на то, чтобы вырваться с пока порабощенных земель, неизвестно.
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Вполне вероятно, что выезжать оккупанты будут разрешать только женщинам после проведения спецпроверок, а также мужчинам, которых признают непригодными для службы.
Условия выезда изменят с 1 октября
- Захватчики собираются объявить о подобных нововведениях в конце сентября, а заработает режим выезда в свободные города с 1 октября.
- Оккупанты планируют объяснить изменения "заботой" о гражданских. Якобы выезд по спецпропускам существенно сократит очереди на пункте пропуска. Ведь сейчас люди вынуждены стоять на линии соприкосновения по несколько суток.
- Фактически же очередное военное преступление позволит российским ордынцам более тщательно проводить фильтрационные мероприятия.
- Впрочем, есть в этих изменениях и другая мотивация. Командование оккупационных войск хочет замкнуть на себе вынесение всех решений о предоставлении разрешений на выезд, что приведет к значительному обогащению офицеров и фсбшников. Ведь именно те, кто будет отвечать за выдачу спецпропусков, получат возможность брать взятки за выписку бумажек.
- Сейчас же коррумпированные схемы работают непосредственно на пункте пропуска, а львиную часть денег забирают себе рядовые российские солдаты. Именно тот факт, что десятки тысяч долларов проходят мимо кармана руководства, никак не устраивает офицерский состав и спецслужбистов.
Если же захватчики всерьез перекроют возможность людям выезжать с временно оккупированных территорий, это приведет к серьезному ухудшению ситуации на временно захваченных россией частях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Потому что фактически именно через Васильевку пролегает дорога жизни, а выезд через Крым или саму россию связан со многими рисками и значительными финансовыми затратами.
В Херсонской области мужчин мобилизуют уже сотнями
Тем временем, пока на временно оккупированных землях еще даже не закончились так называемые "референдумы", коллаборанты и оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин.
Вооруженные захватчики раздают повестки всем, кто принял участие в "голосовании" сразу после него, некоторых мужчин хватают прямо на улице, после чего сажают в автобусы и везут не в "военкоматы", а напрямую в места, которые называют казармами. Каким именно образом российские преступники собираются заставлять украинцев из Херсонской и Запорожской областей участвовать в боевых действиях, неизвестно. Потому что создавать отряды из местных жителей для оккупантов является чем-то невероятно рисковым, ведь почти все мужчины относятся к россиянам как к врагу.
Из-за того, что принудительно мобилизованные могут повернуть оружие против оккупантов, возможно, мужчинам с Юга даже не будут раздавать автоматы. Оккупанты рассматривают варианты создания для себя щита из гражданских непосредственно на линиях обороны. Кроме того, мобилизованных могут привлекать к рытью окопов, строительству сооружений и другим работам, которые нужны на фронте.
По некоторым данным, по состоянию на 28 сентября только на территории левобережной Херсонщины оккупанты уже мобилизовали в "отряды добровольцев" несколько сотен мужчин.