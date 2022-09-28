За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські окупанти мають наміри зробити виїзд з тимчасово непідконтрольних Києву міст можливим лише для людей зі спецперепустками. В який спосіб громадяни України зможуть отримувати такі дозволи на те, аби вирватися з наразі поневолених земель, невідомо.

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Цілком ймовірно, що виїжджати окупанти дозволятимуть лише жінкам після проведення спецперевірок, а також чоловікам, яких визнають непридатними для служби.

Умови виїзду змінять з 1 жовтня

Загарбники збираються оголосити про подібні нововведення наприкінці вересня, а запрацює режим виїзду у вільні міста з 1 жовтня.

Окупанти планують пояснити зміни "турботою" про цивільних. Буцімто виїзд за спецперепустками суттєво скоротить черги на пункті пропуску. Адже зараз люди вимушені стояти на лінії зіткнення по кілька діб.

Фактично ж черговий воєнний злочин дасть російським ординцям змогу більш ретельно проводити фільтраційні заходи.

Втім, є у цих змінах й інша мотивація. Командування окупаційних військ хоче замкнути на собі винесення всіх рішень про надання дозволів на виїзд, що призведе до неабиякого збагачування офіцерів та ФСБшників. Бо саме ті, хто відповідатиме за видачу спецперепусток, отримають можливість брати хабарі за виписку папірців.

Наразі ж корумповані схеми працюють безпосередньо на пункті пропуску, а левову частину грошей забирають собі рядові російські солдати. Саме той факт, що десятки тисяч доларів проходять повз кишені керівництва, ніяк не влаштовує офіцерський склад та спецслужбістів.

Якщо ж загарбники всерйоз перекриють можливість людей виїжджати з тимчасово окупованих територій, це призведе до серйозного погіршення ситуації на тимчасово захоплених росією частинах Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Бо фактично саме через Василівку пролягає дорога життя, а виїзд через Крим чи саму росію пов'язаний із багатьма ризиками та значними фінансовими витратами.

На Херсонщині чоловіків мобілізують вже сотнями

Тим часом, доки на тимчасово окупованих землях ще навіть не закінчилися так звані "референдуми", колаборанти та окупанти повним розпочали примусову мобілізацію чоловіків.

Озброєні загарбники роздають повістки всім, хто взяв участь у "голосуванні" одразу після нього, деяких чоловіків хапають прямо на вулиці, після чого саджають в автобуси та везуть не у "військкомати", а напряму в місця, які називають казармами. В який саме спосіб російські злочинці збираються примушувати українців з Херсонщини та Запоріжжя брати участь у бойових діях, невідомо. Бо створювати загони з місцевих мешканців для окупантів є чимось неймовірно ризиковим, адже майже всі чоловіки ставляться до росіян як до ворога.

Через те, що примусово мобілізовані можуть обернути зброю проти окупантів, можливо, чоловікам з Півдня навіть не роздаватимуть автомати. Окупанти розглядають варіанти створення для себе щита з цивільних безпосередньо на лініях оборони. Крім того, мобілізованих можуть залучати до риття окопів, будівництва споруд та інших робіт, які потрібні на фронті.

За деякими даними, станом на 28 вересня лише на території лівобережної Херсонщини окупанти вже мобілізували у "загони добровольців" кілька сотень чоловіків.