Об этом для 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что работают коммунальщики, облэнерго и газовые службы.

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"Они, кажется, делают невозможное. Уже в Изюме заработал хлебзавод. Кроме этого, заработала Укрпочта. Уже подключают дома нескольких тысяч человек к электричеству. Так же постепенно возвращается газ", – сказала Черненко.

Работает культурный десант

По словам корреспондентки, лучшая ситуация, чем в Изюме, сейчас в Балаклее, поскольку там было меньше разрушений. Сложнее в Купянске и Волчанске – эти территории под обстрелами россиян.

В Балаклею вчера приехал культурный десант – художники, музыканты. Очень приятно наблюдать, как люди реагируют на такое внимание. Художники приезжают со всей Украины. Вчера в Балаклее появилось несколько граффити. Впоследствии этот культурный десант уедет в Изюм, – рассказала журналистка.

Она объяснила, что это делается, чтобы поднять людям настроение. Ранее оккупанты оставили множество своих "граффити". Например зеленых человечков с ангелами. Местные пытаются зарисовать все.

Художник в Балаклее / Скриншот 24 канала

Художники приезжают, несмотря на риски, поскольку враг обстреливает освобожденные территории.

"Это терапия культурного бессознательного Украины во время войны. Культура влияет на настроение людей", - отметил приехавший в Балаклею музыкант Коля Серга.

Коля Серга в Балаклее / Скриншот 24 канала

Подготовка к зиме

Сейчас велик вопрос подготовки деоккупированных территорий к зиме. Во многих деревнях разбиты дома и вся инфраструктура, повреждены газовые трубы. Как отметила Черненко, работы по восстановлению продолжаются, а пока выделили деньги, чтобы привезти людям дрова.

"В частности, люди, решившие зимовать в деоккупированных общинах, могут написать обращение и получить эти дрова. То есть происходит всесторонняя работа. Охватывают и культуру, и бытовые вещи", - отметила Черненко.

Как будут восстанавливать Харьков

В самом Харькове, несмотря на обстрелы, не останавливается работа с поврежденными и разрушенными памятниками архитектуры. Работники департамента градостроительства с помощью волонтерских и общественных организаций спасают здания, которое располагается на Полтавском пути – российская ракета в июле разбила 2 дома 1832 года. У одного почти разбит фасад, другой сохранился и его докрашивают.

Дом, который разрушили оккупанты / Скриншот из видео 24 канала

Для более разбитого дома инженеры создают 3D-модель с помощью сканера. Как рассказала корреспондентка, его с разных точек сканируют, чтобы сохранить в виртуально, а затем инженеры смогли бы тщательно отстроить. Раньше со сканером уже работали в Сковородиновке.

"Также будем сканировать здание областного совета. В послевоенное время хотим сканировать все памятники архитектуры Харьковской области", – сообщил представитель департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Юрченко.

Дмитрий Юрченко / Скриншот 24 канал

Журналистка добавила, что 3G-сканер Харьков получил бесплатно. Сковородиновка и дома Полтавского пути стали пилотными проектами.

Обратите внимание – что происходит в Изюме: смотрите видео