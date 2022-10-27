Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. Она подчеркнула, что в каждом районе по-своему готовятся к зиме.

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Какими будут пункты обогрева в Харькове

Черненко отметила, что пункты обогрева будут, в частности, на остановках-укрытиях, куда сможет зайти кто угодно, чтобы согреться. Вероятно, будут определенные палатки и вагончики.

Палатки – это в планах, еще просчитывают, потому что это опять-таки безопасность. А собирать людей в определенной палатке, наверное, не очень разумно. Поэтому, вероятнее всего, это будет в таких зданиях типа школ, больниц, садов, но, как это будет, еще готовятся,

– сказала корреспондент.

По ее словам, в некоторых населенных пунктах Харьковской области социальные учреждения переоборудуют в объекты, где можно будет согреться и переночевать. В общем, в каждом районе по-своему готовятся к зиме.

Как Харьков готовится к зимним холодам и что известно о пунктах обогрева: смотрите видео

Восстанавливают разрушенные многоэтажки

Черненко рассказала, что в Харькове очень активно продолжается восстановление поврежденных российскими оккупантами жилых многоэтажек. Уже в середине ноября ожидается открытие таких домов и возвращение туда людей.

Восстанавливают то, что казалось очень разрушенным. Это и Северная Салтовка, и Горизонт, и центр Харькова,

– отметила корреспондент.

Она добавила, что уже восстановлена многоэтажка, в которой был полностью разрушен подъезд. А женщина, которая в то время была единственной жительницей этой части дома, осталась жива, поскольку находилась утром в ванной комнате – это ее уберегло.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области: коротко