Маскировочные сетки для украинских воинов плетет команда харьковчан military.kitchen, пишет 24 канал. Частично сетки плетут из формы сбежавших российских оккупантов или тех, кто переоделся в гражданское.
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Волонтеры топором рубят форму оккупантов
Также волонтеры получили российскую форму со складов, которые бросили оккупанты. Как известно, в сентябре – октябре ВСУ проводят контрнаступление в Харьковской области, благодаря которому удалось освободить почти всю область.
Из формы оккупантов делают маскировочные сетки: смотрите видео
Оказывается, что оккупанты бросают не только драгоценную военную технику, но и форму. Волонтеры отмечают, что сначала топором рубят форму российских военных, после чего и плетут из нее сетки.
Харьковчане признаются, что плести форму из изрубленной формы оккупантов этакая терапия.
Как в Харькове плетут маскировку для ВСУ / Фото Анна Черненко, 24 канал
Для чего нужна маскировочная сетка
Маскировочные сетки широко используются для маскировки вооружения, военной техники и инженерных сооружений на фоне местности, растительного покрова от различных методов разведки противника.
Сетка позволяет маневрировать и перегруппировываться, перемещаться по позициям и между позициями с гораздо меньшим риском попасть под снайперский огонь. Благодаря сетке враг может только предполагать, где сейчас находится противник.
Волонтерские маскировочные сетки плетутся по-разному, но в большинстве случаев полностью вручную.