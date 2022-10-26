Маскировочные сетки для украинских воинов плетет команда харьковчан military.kitchen, пишет 24 канал. Частично сетки плетут из формы сбежавших российских оккупантов или тех, кто переоделся в гражданское.

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Волонтеры топором рубят форму оккупантов

Также волонтеры получили российскую форму со складов, которые бросили оккупанты. Как известно, в сентябре – октябре ВСУ проводят контрнаступление в Харьковской области, благодаря которому удалось освободить почти всю область.

Из формы оккупантов делают маскировочные сетки: смотрите видео

Оказывается, что оккупанты бросают не только драгоценную военную технику, но и форму. Волонтеры отмечают, что сначала топором рубят форму российских военных, после чего и плетут из нее сетки.

Харьковчане признаются, что плести форму из изрубленной формы оккупантов этакая терапия.

Как в Харькове плетут маскировку для ВСУ / Фото Анна Черненко, 24 канал

Для чего нужна маскировочная сетка

Маскировочные сетки широко используются для маскировки вооружения, военной техники и инженерных сооружений на фоне местности, растительного покрова от различных методов разведки противника.

Сетка позволяет маневрировать и перегруппировываться, перемещаться по позициям и между позициями с гораздо меньшим риском попасть под снайперский огонь. Благодаря сетке враг может только предполагать, где сейчас находится противник.

Волонтерские маскировочные сетки плетутся по-разному, но в большинстве случаев полностью вручную.