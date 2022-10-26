Маскувальні сітки для українських воїнів плете команда харків'ян military.kitchen, пише 24 канал. Частково сітки плетуть з форми російських окупантів, які втекли, чи перевдяглися у цивільне.

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Волонтери сокирою рубають форму окупантів

Також волонтери отримали російську форму зі складів, які покинули окупанти. Як відомо, у вересні – жовтні ЗСУ проводять контрнаступ на Харківщині, завдяки якому вдалося звільнити майже всю область.

З форми окупантів роблять маскувальні сітки: дивіться відео

Виявляється, що окупанти покидають не тільки дорогоцінну військову техніку, але й форму. Волонтери зазначають, що спершу сокирою рубають форму російських військових, після чого й плетуть з неї сітки.

Харків'яни зізнаються, що плести форму з порубаної форми окупантів така собі терапія.

Як у Харкові плетуть маскування для ЗСУ / Фото Анна Черненко, 24 канал

Для чого потрібна маскувальна сітка

Маскувальні сітки широко застосовуються для маскування озброєння, військової техніки та інженерних споруд на фоні місцевості, рослинного покриву від різних методів розвідки противника.

Сітка дозволяє маневрувати і перегруповуватися, переміщатися по позиціях і між позиціями зі значно меншим ризиком потрапити під снайперський вогонь. Завдяки сітці ворог може тільки припускати, де саме зараз перебуває противник.

Волонтерські маскувальні сітки плетуться по-різному, але в більшості випадків повністю вручну.