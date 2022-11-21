Нацгвардійці та військова контррозвідка виявили так званий мінний коридор на Півночі Харківської області та ліквідували його. Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Як сапери ліквідовують вибухові боєприпаси

Спочатку українські фахівці знайшли протитанкову міну МОН-90 на дистанційному мінуванні. А неподалік від нього були розташовані ще кілька вибухових снарядів, що вистрибують.

Цей мінний коридор був спрямований на ураження людей. Його вже повністю зробили безпечним,

– зазначила кореспондентка.

За можливості підняти вибуховий боєприпас, спеціалісти вивозять його до державного кордону й там посилюють лінію оборону проти ворога. Так, якщо загарбники спробують здійснити наступ, то проти них працюватимуть їхні ж міни. У разі якщо вивезти боєприпас не виходить, сапери підривають його на місці, щоб запобігти подальшій детонації.

Скільки території України досі заміновано

Наразі в Україні заміновані 30% території. Голова ДСНС України Сергій Крук розповів, що площа та об'єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.

Крук повідомив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягають понад 8 тисяч квадратних кілометрів:

близько 7 тисяч квадратних кілометрів – це територія Херсонської області,

до 1,5 тисячі квадратних кілометрів – Миколаївської області.

На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких – це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам,

– зауважив голова ДСНС.

Ситуація на Харківщині: актуальна інформація

17 листопада росіяни вчергове завдали ракетних атак по мирних містах України, зокрема поцілили й по критичній інфраструктурі Харківщини. Внаслідок цинічної атаки є щонайменше 3 постраждалих, їх госпіталізували до лікарні.

На вулиці Бучми в районі Північної Салтівки, що в Харкові, 11 листопада стався нещасний випадок за участю двох підлітків. Під час прогулянки неповнолітні підірвалися на касетному боєприпасі.

Росіяни катували й струмом, й биттям, й знущанням. Зокрема у катівні в Пісках-Радьківських знайшли зуби, протигази, кайданки. У Боровій один із закатованих намагався викарбувати на стіні свій позивний.

Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними українцями. Черговий акт воєнного злочину російських військових зафіксували у селі Співаківка Ізюмського району.

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