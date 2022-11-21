Нацгвардійці та військова контррозвідка виявили так званий мінний коридор на Півночі Харківської області та ліквідували його. Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Як сапери ліквідовують вибухові боєприпаси

Спочатку українські фахівці знайшли протитанкову міну МОН-90 на дистанційному мінуванні. А неподалік від нього були розташовані ще кілька вибухових снарядів, що вистрибують.

Цей мінний коридор був спрямований на ураження людей. Його вже повністю зробили безпечним,
– зазначила кореспондентка.

За можливості підняти вибуховий боєприпас, спеціалісти вивозять його до державного кордону й там посилюють лінію оборону проти ворога. Так, якщо загарбники спробують здійснити наступ, то проти них працюватимуть їхні ж міни. У разі якщо вивезти боєприпас не виходить, сапери підривають його на місці, щоб запобігти подальшій детонації.

Скільки території України досі заміновано

Наразі в Україні заміновані 30% території. Голова ДСНС України Сергій Крук розповів, що площа та об'єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.

Крук повідомив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягають понад 8 тисяч квадратних кілометрів:

  • близько 7 тисяч квадратних кілометрів – це територія Херсонської області,
  • до 1,5 тисячі квадратних кілометрів – Миколаївської області.

На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких – це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам,
– зауважив голова ДСНС.

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