Про це повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, скільки території України досі заміновано.

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Харківська область найбільше замінована

Харківська область нині лідер за кількістю замінованих територій в Україні. Імовірно, після деокупації Донецької та Луганської областей вони перехоплять "пальму першості". Однак нині силами саперів ДСНС, поліції, ЗСУ, Нацгвардії знешкоджується від 200 до 1000 боєприпасів. Утім навіть на тих територіях, де ніби все перевірили, трапляються випадки вибухів мін, снарядів тощо.

Зокрема, один з таких випадків стався у харківському районі Салтівка, де підлітки підірвались фактично біля свого будинку. Крім того, на північ від Харкова знаходять розтяжки в екопарку. Одна з таких узагалі була біля унікального вольєра для кажанів.

Росіяни мінували практично все, нині обстрілюють

Росіяни на Харківщині мінували практично все: і зони відпочинку, і сільські дороги, і стежки. Зокрема там можна знайти протитанкові міни, розтяжки, "пелюстки", які нині вкрило снігом і їх ще важче побачити. Є і нерозірвані елементи ракет С-300, якими росіяни продовжують обстрілювати Харківщину.

Зокрема, 19 листопада окупанти завдали удару 2 ракетами по селу Старовірівка. Знову цілили в навчальний заклад, на щастя, обійшлось без жертв. Так само був удар по Куп'янську, де горів елеватор і поранень зазнали кілька людей.

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Люди виїжджають через зиму

З деокупованої частини Харківщини люди намагаються виїжджати через важку зиму, а не обстріли. Однак до Ізюма повертається багато мешканців, щоправда, це не та кількість населення, що проживала тут до 24 лютого. Є багато прикладів, коли люди приїжджають на кілька днів подивитись, що з їхнім житлом та взяти свої речі.

Загалом, питання повернення людей залежить від питань інфраструктури. Якщо вдасться налагодити стабільне електро-, теплопостачання, то більша кількість мешканців повернеться додому, навіть попри постійні обстріли.

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