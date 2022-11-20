Об этом сообщает 24 канал . Ранее сообщалось о том, сколько территории Украины до сих пор заминировано .

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Харьковская область больше всего заминирована

Харьковская область в настоящее время лидером по количеству заминированных территорий в Украине. По всей вероятности, после деоккупации Донецкой и Луганской областей они перехватят "пальму первенства". Однако силами саперов ГСЧС, полиции, ВСУ, Нацгвардии обезвреживается от 200 до 1000 боеприпасов. Впрочем, даже на тех территориях, где вроде бы все проверили, случаются взрывы мин, снарядов и тому подобное.

В частности, один из таких случаев произошел в харьковском районе Салтовка, где подростки взорвались фактически у своего дома. Кроме того, севернее Харькова находят растяжки в экопарке. Одна из таких вообще была у уникального вольера для летучих мышей.

Россияне миновали практически все, ныне обстреливают

Россияне в Харьковской области миновали практически все: и зоны отдыха, и сельские дороги, и тропы. В частности, там можно найти противотанковые мины, растяжки, "лепестки", которые сейчас покрыло снегом и их еще труднее увидеть. Есть и неразорвавшиеся элементы ракет С-300, которыми россияне продолжают обстреливать Харьковщину.

В частности, 19 ноября оккупанты нанесли удар 2 ракетами по селу Старовировка. Снова целили в учебное заведение, к счастью, обошлось без жертв. Так же был удар по Купянску, где горел элеватор и ранения получили несколько человек.

Харьковская область сейчас больше всего заминирована: смотрите видео

Люди уезжают через зиму

С деоккупированной части Харьковщины люди пытаются выезжать из-за тяжелой зимы, а не обстрелов. Однако в Изюм возвращаются многие жители, правда, это не то количество населения, которое проживало здесь до 24 февраля. Есть много примеров, когда люди приезжают на несколько дней посмотреть, что с их жильем и взять свои вещи.

В общем, вопрос возвращения людей зависит от инфраструктуры. Если удастся наладить стабильное электро-, теплоснабжение, то большее количество жителей вернется домой, даже несмотря на постоянные обстрелы.

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