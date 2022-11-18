В этот раз в одном из населенных пунктов Харьковщины нашли российские учебники. Ими оккупанты "зомбировали" детей.
Читайте Графики не совпадают: когда зимние каникулы в школах Харьковщины
В Харьковской области обнаружили тысячи российских учебников
Так, прокуроры и полицейские обнаружили в освобожденном от оккупантов Купянске более 5 тысяч российских учебников. Ими россияне "зомбировали" школьников 1 – 11 классов. Книги правоохранители изъяли.
Что интересно, на одной из коробок, в которой были книги из российского Краснодара, оккупанты также оставили стихотворение о "мире и дружбе" – очередной кремлевский нарратив.
При этом в Купянске обнаружили еще и российские аттестаты о неполном общем среднем образовании.
Продолжается досудебное расследование.
К теме В школах одной из областей Украины обнаружили более 100 российских мин
Какие еще доказательства русификации обнаружили в Харьковской области
- В Харьковской области прокуроры изъяли дипломы российского образца и зарплату преподавателей в рублях. Таков был результат осмотра медицинского колледжа в Волчанске, сообщил Болвинов.
- Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.
- Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
- Начальник следственного управления полиции Харьковской области рассказал и о бывших педагогах, которые переходили на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Россияне уничтожали учебники, жгли их в котельных.
- Вместо этого внедряли свои российские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам.
- В противоположность педагогам-коллаборантам на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.
- Болвинов также сообщил, что россияне и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм.
- Правоохранители открыли минимум 12 дел в отношении коллаборантов-учетелей.
- Также правоохранители задержали на деоккупированной части Харьковщины директора образовательного учреждения. Коллаборант возглавлял Андреевский лицей Великобурлукского поселкового совета.
- Впоследствии в области обнаружили еще одну коллаборантку. Ею оказалась 48-летняя женщина. Она внедряла российские стандарты образования на Изюмщине. Ей уже сообщили о подозрении.