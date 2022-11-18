В этот раз в одном из населенных пунктов Харьковщины нашли российские учебники. Ими оккупанты "зомбировали" детей.

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В Харьковской области обнаружили тысячи российских учебников

Так, прокуроры и полицейские обнаружили в освобожденном от оккупантов Купянске более 5 тысяч российских учебников. Ими россияне "зомбировали" школьников 1 – 11 классов. Книги правоохранители изъяли.

Что интересно, на одной из коробок, в которой были книги из российского Краснодара, оккупанты также оставили стихотворение о "мире и дружбе" – очередной кремлевский нарратив.

При этом в Купянске обнаружили еще и российские аттестаты о неполном общем среднем образовании.

Продолжается досудебное расследование.

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Какие еще доказательства русификации обнаружили в Харьковской области

  • В Харьковской области прокуроры изъяли дипломы российского образца и зарплату преподавателей в рублях. Таков был результат осмотра медицинского колледжа в Волчанске, сообщил Болвинов.
  • Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.
  • Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
  • Начальник следственного управления полиции Харьковской области рассказал и о бывших педагогах, которые переходили на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Россияне уничтожали учебники, жгли их в котельных.
  • Вместо этого внедряли свои российские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам.
  • В противоположность педагогам-коллаборантам на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.
  • Болвинов также сообщил, что россияне и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм.
  • Правоохранители открыли минимум 12 дел в отношении коллаборантов-учетелей.
  • Также правоохранители задержали на деоккупированной части Харьковщины директора образовательного учреждения. Коллаборант возглавлял Андреевский лицей Великобурлукского поселкового совета.
  • Впоследствии в области обнаружили еще одну коллаборантку. Ею оказалась 48-летняя женщина. Она внедряла российские стандарты образования на Изюмщине. Ей уже сообщили о подозрении.