Цього разу в одному із населених пунктів Харківщини знайшли російські підручники. Ними окупанти "зомбували" дітей.

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На Харківщині виявили тисячі російських підручників

Так, прокурори та поліцейські виявили у звільненому від окупантів Куп'янську понад 5 тисяч російських підручників. Ними росіяни "зомбували" школярів 1 – 11 класів. Книги правоохоронці вилучили.

Що цікаво, на одній з коробок, у якій були книжки з російського Краснодара, окупанти також залишили вірш про "мир та дружбу" – черговий кремлівський наратив.

При цьому у Куп'янську виявили ще й російські атестати про неповну загальну середню освіту.

Триває досудове розслідування.

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Які ще докази русифікації виявили на Харківщині

  • На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
  • Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
  • Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
  • Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
  • Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
  • На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
  • Болвінов також повідомив, що росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.
  • Правоохоронці відкрили мінімум 12 справ щодо колаборантів-освітян.
  • Також правоохоронці затримали на деокупованій частині Харківщини директора освітнього закладу. Колаборант очолював Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради.
  • Згодом в області виявили ще одну колаборантку. Нею виявилася 48 – річна жінка. Вона впроваджувала російські стандарти освіти на Ізюмщині. Їй вже повідомили про підозру.