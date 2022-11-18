Цього разу в одному із населених пунктів Харківщини знайшли російські підручники. Ними окупанти "зомбували" дітей.
Читайте Графіки не збігаються: коли зимові канікули у школах Харківщини
На Харківщині виявили тисячі російських підручників
Так, прокурори та поліцейські виявили у звільненому від окупантів Куп'янську понад 5 тисяч російських підручників. Ними росіяни "зомбували" школярів 1 – 11 класів. Книги правоохоронці вилучили.
Що цікаво, на одній з коробок, у якій були книжки з російського Краснодара, окупанти також залишили вірш про "мир та дружбу" – черговий кремлівський наратив.
При цьому у Куп'янську виявили ще й російські атестати про неповну загальну середню освіту.
Триває досудове розслідування.
До теми У школах однієї з областей України виявили понад 100 російських мін
Які ще докази русифікації виявили на Харківщині
- На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
- Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
- Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
- Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
- Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
- На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
- Болвінов також повідомив, що росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.
- Правоохоронці відкрили мінімум 12 справ щодо колаборантів-освітян.
- Також правоохоронці затримали на деокупованій частині Харківщини директора освітнього закладу. Колаборант очолював Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради.
- Згодом в області виявили ще одну колаборантку. Нею виявилася 48 – річна жінка. Вона впроваджувала російські стандарти освіти на Ізюмщині. Їй вже повідомили про підозру.