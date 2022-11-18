Цього разу в одному із населених пунктів Харківщини знайшли російські підручники. Ними окупанти "зомбували" дітей.

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На Харківщині виявили тисячі російських підручників

Так, прокурори та поліцейські виявили у звільненому від окупантів Куп'янську понад 5 тисяч російських підручників. Ними росіяни "зомбували" школярів 1 – 11 класів. Книги правоохоронці вилучили.

Що цікаво, на одній з коробок, у якій були книжки з російського Краснодара, окупанти також залишили вірш про "мир та дружбу" – черговий кремлівський наратив.

При цьому у Куп'янську виявили ще й російські атестати про неповну загальну середню освіту.

Триває досудове розслідування.

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