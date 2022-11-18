У більшості громад Харківської області шкільні канікули також мають розпочатися в останній тиждень грудня. Проте дати старту різняться.

Читайте Як змінити форму навчання школяра та коли це варто зробити

Коли зимові канікули у школах Харківщини

У Харківській ОВА повідомили, що зимові канікули у школах області розпочнуться 26 грудня 2022 року та триватимуть до 8 січня 2023 року.

У 7 громадах Харківщини зимові канікули триватимуть з 30 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року. Таке рішення ухвалили місцеві ради в Солоницівській, Малинівській, Південній, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах.

Загалом у школах Харківської області працює понад 18,5 тисячі учителів. Однак педагогів не вистачає. При цьому учнів в області понад 220 тисяч. А 587 шкіл працюють дистанційно.

До слова, за словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, до відновлення навчання на деокупованих територіях області долучатимуть аспірантів і студентів педагогічних університетів.

Важливо Шкарлет вважає, що не всі зруйновані школи в Україні варто відновлювати

Які докази русифікації виявили на Харківщині