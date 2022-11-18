В большинстве общин Харьковской области школьные каникулы должны начаться в последнюю неделю декабря. Однако даты старта разнятся.
Читайте также Как изменить форму обучения школьника и когда это следует сделать
Когда зимние каникулы в школах Харьковщины
В Харьковской ОВ сообщили, что зимние каникулы в школах области начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
В 7 общинах Харьковщины зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Такое решение приняли местные советы в Солоницевской, Малиновской, Южной, Сахновщинской, Старовировской, Боровской, Барвенковской общинах.
Всего в школах Харьковской области работает более 18,5 тысяч учителей. Однако педагогов не хватает. При этом учащихся в области более 220 тысяч. А 587 школ работают дистанционно.
К слову, по словам главы Харьковской ОВ Олега Синегубова, к возобновлению обучения на деоккупированных территориях области будут привлекать аспирантов и студентов педагогических университетов.
Важно Шкарлет считает, что не все разрушенные школы в Украине следует восстанавливать
Какие доказательства русификации обнаружили на Харьковщине
- В Харьковской области прокуроры изъяли дипломы российского образца и зарплату преподавателей в рублях. Таков был результат осмотра медицинского колледжа в Вовчанске, сообщил Болвинов.
- Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.
- Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
- Начальник следственного управления полиции Харьковской области рассказал и о бывших педагогах, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Россияне уничтожали учебники, жгли их в котельных.
- Вместо этого внедряли свои русские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам.
- В противоположность педагогам-коллаборантам на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.
- Болвинов также сообщил, что русские и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм.
- Правоохранители открыли минимум 12 дел в отношении коллаборантов-просветителей.
- Также стражи порядка задержали на деоккупированной части Харьковщины директора образовательного учреждения. Коллаборант возглавлял Андреевский лицей Великобурлукского поселкового совета.
- Впоследствии в области обнаружили еще одну коллаборантку. Ею оказалась 48-летняя женщина. Она внедряла российские стандарты образования на Изюмщине. Ей уже сообщили о подозрении.