Якщо дистанційне навчання — це лише онлайн

Часто учні під час онлайн-навчання можуть лише слухати уроки вчителя, які той проводить у класі. При цьому якість звуку та картинки бажають кращого. Багато педагогів при цьому не виділяють часу на зворотний зв'язок з учнями. Також часто діти не отримують обіцяних додаткових консультацій, презентацій, тестувань.

Тетяна Веркалець радить на час війни забути про слово "зручність". Варто користуватися принципами ефективності та безпечності. І брати відповідальність навіть за непопулярні рішення. При цьому нагадує, що за навчальний процес відповідає директор школи. Як організує, так і буде. Натомість вчителі за ведення сімейної та екстернатної форми навчання мають отримати компенсації.

Якщо батьків не влаштовує якість дистанційного навчання, вони можуть перевести дитину на сімейну форму. Також, якщо керівництво школи не виконує обіцянки, можна звернутися до місцевого департаменту освіти. Або ж перейти до іншої школи.